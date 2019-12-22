طاقم تحكيم أجنبي يقود مباراة السوبر

طلال الغامدي(صدى):

يقود مباراة السوبر التي يلتقي بها النصر بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، طاقم تحكيمي أجنبي مع وجود تقنية الفيديو «VAR»

وجاء هذا القرار بالرغم من إقرار عودة الحكم المحلي في مباريات الدوري؛ نظرًا لحساسية وأهمية المباراة المقرر إقامتها في الرابع من يناير المقبل.

وفي سياق متصل، طالب البرتغالي فيتوريا المدير الفني للنصر، لاعبيه بأهمية مواصلة الانتصارات في كل المباريات التي يخوضها الفريق في جميع البطولات التي يشارك فيها.

وقدم فيتوريا الشكر والتقدير إلى لاعبي النصر خلال لقائه بهم أمس السبت، مبديًا عن إعجابه بالروح العالية التي كان عليها الفريق طيلة المباريات الماضية وانضباطيتهم كلاعبين.