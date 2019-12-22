توطين العمل بخدمة توجيه مركبات «التاكسي» عبر التطبيقات الذكية

علي القحطاني(صدى):

قررت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل توطين العمل بخدمة توجيه المركبات عبر التطبيقات الذكية .

ومنحت الوزارة منشآت الأجرة العامة “التاكسي” المتعاقدة مع منشآت توجيه المركبات، مهلة تنتهي في ديسمبر 2020 لتطبيق القرار .

كما سينطبق القرار على العاملين بمنشآت توجيه مركبات الأجرة الخاصة بدءا من العام المقبل 2020 .

وكانت مجلس الوزراء قد وجه الوزارة وهيئة النقل بإتخاذ ما يلزم لتوطين نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية، فيما تتعاون الجهات المعنية لتطبيق لائحة الأجرة الجديدة .