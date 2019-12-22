توطين العمل بخدمة توجيه مركبات «التاكسي» عبر التطبيقات الذكية
قررت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل توطين العمل بخدمة توجيه المركبات عبر التطبيقات الذكية .
ومنحت الوزارة منشآت الأجرة العامة “التاكسي” المتعاقدة مع منشآت توجيه المركبات، مهلة تنتهي في ديسمبر 2020 لتطبيق القرار .
كما سينطبق القرار على العاملين بمنشآت توجيه مركبات الأجرة الخاصة بدءا من العام المقبل 2020 .
وكانت مجلس الوزراء قد وجه الوزارة وهيئة النقل بإتخاذ ما يلزم لتوطين نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية، فيما تتعاون الجهات المعنية لتطبيق لائحة الأجرة الجديدة .
القرشي[ عدد التعليقات: 2675 ] نشر منذ 58 دقيقة
أتمنى بعد ما تنتهي مدة المهلة الممنوحة لمنشآت ألأجرة ما يجي مسؤول كبير ويمددها لهم لفترة ثانية
وهكذا مثل ما صار أيام سيارات الليموزين مهلة ورا مهملة ورا مهلة لغاية ما انتسى موضوع سعودة الليموزين
اتمنى تنفيذ القرار بقوة وبحزم دون اي تراخي من الجميع وبالتوفيق للجميع يارب .