أمانة الشرقية : إعادة 54 طفل تائه لذويهم ومخالفة 155 شخص قاموا بمخالفات بلدية

محمد السعران(صدى):

ضبطت أمانة المنطقة الشرقية ضمن حملاتها الميدانية بحاضرة الدمام، المخالفين للأنظمة البلدية من مرتادي الحدائق العامة والشواطئ والواجهات البحرية، من خلال منع المخالفات للأنظمة والقوانين الخاصة بهذه الأماكن، والتي نفذتها الإدارة العامة للأمن والسلامة بوكالة الخدمات .

حيث بلغ عدد ما تم ضبطه من المخالفين والمتروكات 296 قطعه، من الألعاب والبضائع، وأتلاف عدد 204 كيس من الحلويات، وضبط عدد 155 من المخالفين الذين قاموا بمخالفات بلدية، وتم أتخاذ اللازم حيال مخالفتهم وفق الأنظمة والتعليمات .

كما قامت الإدارة العامة للأمن والسلامة بإعادة 54 طفل، لذويهم، وذلك أثناء الجولات الرقابية في عدد من شواطئ التنزه بالحاضرة, كما اتخذت الادارة العامة للأمن والسلامة الإجراءات الكاملة، من خلال تأمين عدد من أفراد الأمن لتنظيم حركة سوق الخضار المركزي بالدمام، وذلك على مدار ٢٤ ساعة مع وضع خطة سير قام بها أفراد من الأمن، وذلك لتحكم في توجيه حركة السيارة ويبلغ عددهم 9 افراد و 3 دوريات، ومساندة دعم سوق الحراج بعدد ٣ افراد أمن.