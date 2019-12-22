الحصيني يوجه نصيحة للمواطنين: انتبهوا للوقت القاتل

عادل الحربي(صدى):

حث الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني؛ الأهل، أن يلبسوا ويلبسوا أولادهم في أثناء ذهابهم للمدرسة الملابس الشتوية اليوم.

وأوضح عبر حسابه في موقع “تويتر”: “لمصلحتكم البسوا ولبسوا عيالكم” والمتوقع أجواء باردة صباحاً معتدلة نهاراً، اليوم الأحد، وغداً الإثنين، على الشمالية والوسطى وشمال الشرقية، وهذه المناطق ملابس شتوية ثقيلة”.

ودعا مَن يقطنون المدينة النبوية والشرقية ونجران والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية بملابس شتوية متوسطة، بينما باقي المناطق فقال “الحصيني”: “ملابس ربيعية”.

وعنون الحصيني تغريدة بنصيحة للجميع، قائلا: “لا تتأخروا في أخذ أبنائكم وبناتكم من المدرسة مباشرةً بعد انتهاء الاختبار انتبهوا من الوقت القاتل، وهو الوقت الذي يأتي مباشرةً عند خروج أبنائنا من الاختبار: معدل الجريمة يرتفع- قضايا أخلاقية- تفحيط- مخدرات.. اللهم وفق أبناءنا وبناتنا في الاختبارات واحفظهم بحفظك.. آمين”.