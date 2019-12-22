بالصور.. وزير التعليم يتابع اختبارات منتصف العام بتبوك

محمود البلوي(صدى):

تابع الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم، سير اختبارات منتصف العام للطلاب في مدارس تبوك، والتي انطلقت صباح اليوم الأحد.

ونشر وزير التعليم على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مجموعة من الصور وهو يقف على سير الاختبارات.

وقال «تابعت الاختبارات التحريرية للصفوف من الثالث إلى السادس بعد انقطاع 14 عامًا، بما يُسهم في تجويد نتائج التعلم، وإعداد جيل يشارك في بناء وطنه وتقدمه، وتحقيق رؤيته الطموحة».

وانطلقت اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 1441هـ لمراحل التعليم العام في مختلف مناطق المملكة، صباح اليوم الأحد، وسط استعداد وجاهزية منظومة العمل من الكوادر التعليمية والإدارية.