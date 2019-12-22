«العدل» توضح توقيت التبليغ الإلكتروني

نايف السالم(صدى):

أكد حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل والخاص بالإجابة على استفسارات المستفيدين ، أنه لا يشترط أن أن يكون التبليغ الإلكتروني في وقت الدوام الرسمي ، مؤكداً أنه يمكن إجراءه في أي وقت

جاء ذلك في رد على سؤال عدلي حول اشتراط التبيلغ إلكترونياً وقت الدوام .

وكانت وزارة العدل قد اعتمدت الوسائل الإلكترونية (الرسائل النصية عبر الهاتف المحمول، والبريد الإلكتروني) للتبليغ بدلاً من محضر الخضوم للتعامل الإلكتروني الكامل مع القضايا تيسيراً على المدعي وإختصاراً للإجراءات .