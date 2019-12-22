محكمة تتراجع عن تنفيذ 4 أوامر حبس لـ «مواطنة» بسبب ابنها

عادل الحربي(صدى):

تراجعت محكمة عن تنفيذ أربعة أوامر حبس أصدرتها بحق ” مواطنة ” ، وذلك في قضية تتعلق بديون مواطنين قدموا ضدها سندات تنفيذ.

وتفصيلآ، عجزت ” المواطنة ” عن سداد ما عليها لكنها ” أم ” لطفل معوق، حيث قدمت طلبًا مستعجلآ بينت خلاله أنها العائل الوحيد لابنها القاصر عقلآ وهي مطلقة.

وبناءً على ذلك، طالبت المحكمة بإيقاف قرارا سجنها، واستندت المحكمة أن سجن ” المواطنة ” لا يحقق مصلحة حفظ نفس ابنها المعاق، والحفاظ على صحته أولى ومقدم على تحقيق مصلحة حفظ المال.