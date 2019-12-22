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1894 متدربا يؤدون الاختبارات بكلية الاتصالات بالرياض

1894 متدربا يؤدون الاختبارات بكلية الاتصالات بالرياض
محمد السعران(صدى):

تفقد عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة يرافقه وكيل الكلية لخدمات المتدربين الأستاذ إبراهيم بن عبدالله الحناكي ، صباح اليوم ، سير الاختبارات النهائية للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1440-1441هـ .

حيث تجولا في أقسام الكلية شملت “المعامل والقاعات”، والتقيا خلالها بالمتدربين، واستمعا إلى آرائهم ومقترحاتهم حيال العملية التدريبية وأداء الاختبارات.

وأثنى عميد الكلية ، على جهود جميع أعضاء التدريب و الكفاءات الموجودة في سبيل خدمة المتدربين وتهيئة المناخ الملائم للمتدربين لأداء الاختبارات ، وتمنى للمتدربين التوفيق والنجاح .

يذكر أن عدد المتدربين بالكلية وصل 1894 متدربا .

من جانب آخر نفذت الكلية ممثلة في إدارة الأنشطة برنامج تهيئة المدربين أثناء الاختبارات .

وأوضح مدير إدارة الانشطة بالكلية أ. محمد بن صالح الغامدي حيث تم إنشاء بيت شعر وجلسات خارجية قدمت خلالها المشروبات الساخنة مجانا للمتدربين إضافة إلى تقديم وجبات مخفضة 50% بالتعاون مع بوفية الكلية ، مؤكدا أن هذا البرنامج سيستمر طوال فترة الاختبارات .

وشهد هذا البرنامج إقبال كبير من المتدربين ومنسوبي الكلية والذين أعربوا عن سعادتهم وشكرهم للقائمين عليه .

 

 

 


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