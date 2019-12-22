تجديد عقد فيتوريا وعدد من لاعبي النصر

نواف السالم(صدى):

عقدت إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت اجتماعًا مع مدرب الأصفر البرتغالي فيتوريا.

وناقشت الإدارة في الاجتماع أمر التجديد للمدرب البرتغالي، الذي أوشك عقده على الانتهاء إضافة إلى تجديد عقود بعض اللاعبين الأجانب الذين يحتاجهم الفريق في المرحلة القادمة، وفي مقدمتهم المحترف المغربي نورالدين مرابط.

وقالت مصار إن المدرب فيتوريا وافق على المبلغ الذي قدمته له الإدارة النصراوية، ومن المحتمل الإعلان في اليومين القادمين عن تجديد العقد الذي يمتد إلى موسمين قابل لموسم ثالث.