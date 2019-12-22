سيدة عن طلب «الخلع» من زوجها: يُهملني بسبب حبه للعمل

القاهرة(صدى):

أقدمت سيدة مصرية على رفع دعوى ” خلع ” من زوجها؛ بسبب انشغاله بالعمل للحد الذي دفعه لإهمال زوجته.

وتفصيلآ، تحدثت الزوجة عن معاناتها مع زوجها قائلة: ” جوزي مشغول على طول في شغله ولو عايزة اقعد معه فترة بزوره في مكتبه في شغله ” .

وتابعت: ” استمر الوضع نفسه وتحدثت معه أمى لتغير طريقته لكنه لم يتغير فأنا آخر اهتماماته، وتحدثت معه لتغير طريقته واعطائها الفرصة والجلوس معاها لكنه رفض ” .

واتخذت الزوجة قرار الطلاق ورفض الزوج ذلك وقام بتهديدها، وهو ما دفعها للجوء لمحكمة الأسرة لطلب ” الخلع ” من زوجها.