الجيش الوطني الليبي يعلن القبض على سفينة تركية قرب المياه الإقليمية
أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عن ضبط سفينة تركية قرب السواحل الشمالية الشرقية لليبيا .
وأكد المتحدث باسم قوات حفتر اللواء ” أحمد المسماري ” أنه تم اتباع الإجراءات الدولية المتعارف عليها ، إذ تم تفتيش السفينة والتحقق من حمولتها .
وأوضح أن دورية بالمياه الإقليمية قبالة ساحل درنة على بعد 1300 كلم من السرية البحرية المقاتلة ” سوسة ” ضبطت السفينة .
وقال : تم القبض على سفينة تحمل علم غرينادا ويقودها طاقم من الأتراك .
الجدير بالذكر أن هذه الأحداث جاء مع الإتفاقية المشبوهة والتي أثارات اعتراض دولي بزعم التعاون الأمني بين أردوغان وحكومة الوفاق الليبية ، وسط تحذيرات دولية كان أبرزها من موسكو لإرسال قوات تركية إلى ليبيا .
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