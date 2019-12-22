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الجيش الوطني الليبي يعلن القبض على سفينة تركية قرب المياه الإقليمية

الجيش الوطني الليبي يعلن القبض على سفينة تركية قرب المياه الإقليمية
طرابلس(صدى):

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عن ضبط سفينة تركية قرب السواحل الشمالية الشرقية لليبيا .

وأكد المتحدث باسم قوات حفتر اللواء ” أحمد المسماري ” أنه تم اتباع الإجراءات الدولية المتعارف عليها ، إذ تم تفتيش السفينة والتحقق من حمولتها .

وأوضح أن دورية بالمياه الإقليمية قبالة ساحل درنة على بعد 1300 كلم من السرية البحرية المقاتلة ” سوسة ” ضبطت السفينة .

وقال : تم القبض على سفينة تحمل علم غرينادا ويقودها طاقم من الأتراك .

الجدير بالذكر أن هذه الأحداث جاء مع الإتفاقية المشبوهة والتي أثارات اعتراض دولي بزعم التعاون الأمني بين أردوغان وحكومة الوفاق الليبية ، وسط تحذيرات دولية كان أبرزها من موسكو لإرسال قوات تركية إلى ليبيا .

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