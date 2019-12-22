قرقاش يرد على تركيا بتصريحات نارية:”خطاب التهديد مرفوض “

أبوظبي(صدى):

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش؛ إن المنطقة ابتُليت بخطاب متطرف متأجج محسوب على حكومات ليتها استثمرت في البناء الاقتصادي.

وأوضح قرقاش عبر حسابه في موقع “تويتر”: ابتُليت المنطقة بخطاب متطرف متأجج محسوب على حكومات همّها توسيع نفوذها على حساب العالم العربي، جهودٌ مهدورة ليتها استثمرت في التشييد الاقتصادي والبناء الاجتماعي.

وشدد قرقاش:”خطاب التهديد من دول لاتزال تجتر أحلامها الإمبراطورية والخاوي من الرسائل الإيجابية مرفوض جملة وتفصيلاً”.

يذكر أن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، نشر رسالة أمس السبت، ذكر فيها أن مصر وروسيا والإمارات يتجاهلون قرارات الأمم المتحدة من خلال دعم قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر.