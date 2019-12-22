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شاهد.. رد فعل الجمهور بعد اختيار يهوهي سكيك قميص الهلال في ميدل بيست

شاهد.. رد فعل الجمهور بعد اختيار يهوهي سكيك قميص الهلال في ميدل بيست
ماجد محمد(صدى):

تفاعل الجماهير بشكل كبير أمس مع يهوهي سكيك في حفل ميدل بيست بالرياض بعد أن رفع قميصي النصر والهلال لارتداء أحدهما.

واستقر سكيك على قميص الهلال بعد أن تفاعل الجمهور معه بشده في الحفل حيث تبين أن أكثرهم من مشجعي الهلال.

وتداول الجماهير فيديو يوثق لحظة اختيار قميص الهلال نظرًا لشعبيته وسط الحاضرين.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 30 دقيقة

الطيور على اشكالها تقع صارو يستشهدون با النطيحه والمترديه هههههههههه من حر مايونسون والله

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