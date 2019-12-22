«الخدمة المدنية» تحسم تعيين خريجي قسم البيئة في الصحة العامة

عادل الحربي(صدى):

حسمت وزارة الخدمة المدنية، الإشكالية حول تعيين خريجي قسم البيئة في كلية الصحة العامة، موضحة أن عدم التعيين لا يقتصر على جامعة جازان وحدها والأمر لا يختص بهذه الجامعة فقط.

وأكد سلطان الظاهر المتحدث باسم الوزارة، أن الصحة العامة وتحديدًا قسم البيئة تخصص مُصنَّف منذ سنوات وله مجالات عمل محددة في البيئة، مثل العمل في وزارتي البيئة والمياه والزراعة، والشؤون البلدية والقروية.

وجاء ذلك ردًا على شكوى خريجي البيئة من عدم قبولهم في الوظائف الصحية، وإشارتهم إلى وجود خلل في المسميات تسبب في تعطيلهم لسنوات.