ليدي غاغا تصدم جمهورها: لا أتذكر آخر مرة استحممت

واشنطن(صدى):

أكدت الفنانة الأمريكية الشهيرة ليدي غاغا أنها لا تستطيع أن تتذكر آخر مرة استحمت فيها، أو آخر مرة كانت فيها “نظيفة”.

وقالت نجمة البوب ليدي غاغا، أنها لا تستطيع أن تتذكر آخر مرة استحمت فيها، ويأتي ذلك تزامنا مع استعدادها لإطلاق ألبومها الغنائي السادس الذي يتوقع صدوره عام 2020.

ونشرت غاغا على حسابها الرسمي في تويتر تغريدة تطرح فيها سؤالا لمساعدتها وردها على ذلك، قائلة قالت “مساعدتي: متى كانت آخر مرة استحممت فيها؟” وردت ليدي غاغا “أنا: لا أتذكر”.

واعتبر متابعي غاغا أن هذه التغريدة تعني أن الفنانة مشغولة كثيرا خلال الفترة السابقة في الإعداد لألبومها الجديد، بينما تناول كثيرون من المتابعين هذه التغريدة من باب المزاح لا أكثر، لافتين أنها “حتى ولو لم تستحم، فإنها تظل رائعة”.