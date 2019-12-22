دنيا بطمة تشعر بالغضب بعد تسريب أنباء التحقيق معها

مليكة فؤاد(صدى):

يبدو أن الفنانة المغربية دنيا بطمة تعيش حالة غير مستقرة بعد تسريب أنباء عن التحقيق معها على خلفية قفضية ابتزازها للفنانين.

ولم تُعلق الفنانة المغربية دنيا بطمة بشكل مباشر على أمر الاستدعاء؛ إلا أن المكتب الإعلامي للفنانة نشر بيان للرد على أزمة التحقيق معها.

وقال المكتب في بيان له: “ندين ما نشر ببعض المواقع الإخبارية، حول استدعاء دنيا بطمة من قبل الشرطة المغربية للتحقيق معها في قضية ابتزاز فنانين، وفضح شخصيات مشهورة، وعامة من خلال حساب على إنستغرام، ونندد بهذه الممارسات التي لا ترقى للمهنية”.

وأضاف المكتب: “هذه الأخبار لا تمت للحقيقة بصلة، كما أنها لا تربطها أي علاقة بهذا الحساب، سواء من قريب أو من بعيد، وأنها لم تتوصل بأي استدعاء من طرف الشرطة القضائية”.

واعتبر المكتب هذا الأمر استهدافًا مباشرًا لشخص الفنانة دنيا بطمة، في محاولة لتشويه صورتها، داخل أرض الوطن وخارجه، بغية التشويش على مسارها الفني، خاصة أن المواقع التي روجت للخبر لم تحاول التأكد من صحته قبل نشره للعموم.

وأكد المكتب، إنه سوف يتم مقاضاة تجاه كل من نشر خبرًا كاذبًا يمس صورتها.

وكانت وسائل إعلام محلية مغربية قد تداولت أخبارًا عن استدعاء الشرطة المغربية للفنانة دنيا بطمة، للتحقيق معها في تورطها بفضائح الفنانين وابتزازهم عن طريق أحد الحسابات على موقع “إنستغرام”.