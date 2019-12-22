تعرف على موانع «الشهادة»

عادل الحربي(صدى):

يُعتبر ” الشهود ” من بين وسائل الإثبات القانونية والهدف منها أن يُثبت الخصم إدعاءه أو دفاعه، وذلك من خلال إفادة أشخاص يُسميهم ويدعوهم إلى المحكمة لأداء شهاداتهم.

وترفض المحاكم شهادة الشهود عندما يكون هناك موانع ” الشهادة ” ، والتي تشمل الآتي:

– قرابة الولادة: وهم الآباء وإن علوا والأولاد وان سفلوا، فلا تقبل شهادة بعضهم لبعض، أما بقية القرابة كالاخوة والأعمام ونحوهما فتقبل لهم وعليهم.

– الزوجية: فلا تقبل شهادة الزوج لزوجته ولا الزوجة لزوجها وتقبل عليهم.

– من يجر إلى نفسه نفع کشهادته لشريكه أو رقيقه.

– من يدفع عن نفسه ضررة بتلك الشهادة.

– العداوة الدنيوية فمن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه.

– من شهد عند حاكم ثم ردت شهادته لخيانة ونحوها

وإذا كان المشهود له مالكًا للشاهد أو خادما عنده.