تخلص من الروائح الكريهة في سيارتك بهذه الطرق

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تنتشر في بعض السيارات رائحة كريهة تتسبب في معاناة السائقين؛ حيث تنتج هذه الروائح من فساد بقايا طعام متروكة أو دخان السجائر، لذا سنستعرض بهذا التقرير أبرز الطرق التي تساعدك على التخلص من الروائح الكريهة بسيارتك.

– المعطرات

يجب استخدام معطرات السيارات القوية، حيث تُعتبر من أسرع الطرق للتخلص من الروائح الكريهة، كما تساعد في القضاء على البكتيريا التي تسبب هذه الروائح.

– مكنسة كهربائية

تتراكم بقايا طعام في أرضيات السيارات، وهو الأمر الذي يتسبب في ظهور رائحة كريهة، لذا يجب استخدام المكانس الكهربائية لتنظيفها.