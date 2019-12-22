بالفيديو.. لحظة درامية لاقتحام سيدة حفل زفاف لتقول للعريس «أنا أحبك»

مكسيكو(صدى):

أظهر مقطع فيديو لحظة اقتحام سيدة حفل زفاف وهي في حالة من الصراخ الهيستيري؛ لمنع العريس من الزواج.

وجاء ذلك أثناء إقامة حفل زفاف تقليدي في المكسيك، حيث بدت السيدة في المقطع المتداول وهي تقتحم الحفل وتصرخ طالبة من العريس ألا يتزوج، حيث اقتربت من العروسين موجّهة ضربة للعروس ليقوم بعض الأشخاص بإبعادها؛ الأمر الذي دفع العريس لمطالبة بإخراجها من القاعة.

ورصد المقطع حالة الفوضى التي تَسَبّبت بها السيدة بصراخها، قائلة “ريتشارد، لا يمكنك الزواج، أنا أحبك”.