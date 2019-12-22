«المياه الوطنية» تجري تسويات مع 29 ألف عميل لوجود تسربات

نايف السالم(صدى):

ارتفع حجم التسويات التي أجرتها شركة المياه الوطنية مع عملائها منذ بداية العام الجاري 2019 إلى 29 ألف تسوية بعد التأكد من وجود تسربات في شبكات المياه الداخلية .

وأكدت الشركة أن معالجة تلك التسربات يسهم في خفض استهلاك 70 % من العملاء ، وخفض استهلاك 3 آلاف عميل إلى نحو 20 % من الإستهلاك السابق ، وفقاً لصحيفة محلية.

وقالت الشركة أنها تسعى لإصلاح أي تسريبات لتوفير المياه ، مشيرة إلى أن توفير 10% من الإنتاج اليومي يعادل يوفر مليون متر مكعب ، وهو ما يعادل ما يتم إنتاجه في مطة تحلية رأس الخير .

الجدير بالذكر أن الشركة قامت خلال العامين الماضيين بالتسوية مع 106 آلاف مستفيد بقيمة مالية بلغت 746 مليون ريال، مثلت منها التسربات داخل المنازل 82.3 في المائة، وتغيير عدد وحدات العقار أو تحديث البيانات 16 في المائة، بينما كانت أخطاء قراءة العدادات فقط 1.7 في المائة.