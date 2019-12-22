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«باهبري» يعتذر لـ جماهير الهلال

«باهبري» يعتذر لـ جماهير الهلال
ماجد محمد(صدى):

قدم هتان باهبري، لاعب فريق الهلال، اعتذار لجماهير النادي ؛ بعد خسارة الفريق أمام مونتيري المكسيكي.

وعن ذلك، قال ” باهبري ” : “ كنا نطمح في الفوز باللقب العالمي ولم نوفق في ذلك، وكذلك لم يحالفنا التوفيق فى تحقيق الفوز على مونتيري.. ولهذا يجب علينا أن نعتذر لجماهيرنا علي هذه الخسارة ” .

وتابع: “ عانينا من الإرهاق في آخر مباراتين بالبطولة، ولكن اللاعبين لم يقصروا على الإطلاق وإن شاء الله نعوضها في قادم المباريات ” .

وكان نادي ” مونتيري ” المكسيكي قد تمكن من الحصول على المركز الثالث في كأس العالم للأندية؛ بعد فوزه على نادي الهلال بركلات الترجيح بنتيجة فيما يُصبح نادي في المركز الرابع من البطولة.


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