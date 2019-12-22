الركود يسيطر على سوق العقارات وتوقعات بانخفاض الأسعار

علي القحطاني(صدى):

تشهد السوق العقارية حالة من الركود للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 9.2 % تراجع في حركة البيع والشراء لتستقر قيمة الصفقات عند 2.9 مليار ريال .

ويسيطر الركود بشكل أكبر على القطاع السكني مقارنةً بالقطاع التجاري نتيجة لتراجع السيولة وزخم التمويل العقاري الممنوح للأفراد ، وسط توقعات بإنخفاض الأسعار لتنشيط المبيعات خلال الفترة المقبلة .

ووفقاً لصحيفة محلية ، استقر سعر المتر المربع للأراضي السكنية عند 1029 ريال حتى ديسمبر الجاري ليقترب من سعر نفس الفترة من العام الماضي إذ سجل حينها 1019 ريال للمتر .

كما تراجع متوسط سعر المتر في الرياض والدمام وجدة وغيرها من المدن الكبرى بنسبة تتراوح بين 3.3 إلى 5.5% .