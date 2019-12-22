نيوم والمؤسسة العامة للتدريب التقني يعقدان شراكة لخلق آلاف الفرص الوظيفية

محمود البلوي(صدى):

عقدت شركة نيوم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني شراكة من شأنها أن تخلق الآف الفرص الوظيفية لأبناء منطقة نيوم وتبوك خلال السنوات القليلة القادمة وتساهم في ذات الوقت في دعم أهداف رؤية 2030 من خلال تطوير العنصر البشري في المملكة.

حيث سيتطلب مشروع نيوم خلال السنوات المقبلة عدد كبير من الفرص المهنية في عدد من القطاعات، وستساهم الشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في توفير التأهيل والتدريب والخبرة العملية اللازمة لسد هذا الاحتياج. وبموجب هذه الشراكة سيتم تدريب وتأهيل عدد يصل إلى نحو 6 ألاف متدرب من أبناء المجتمع المحلي في تبوك ونيوم خلال السنوات الخمس القادمة ليحصلوا بعد تخرجهم على وظائف مناسبة ضمن الفرص الكثيرة التي سيوفرها المشروع في قطاعاته الاقتصادية المتعددة.

وسيركّز التدريب على المهارات التي تتطلّبها القطاعات الأساسية في تخصصات الطاقة والبناء والتشغيل والصيانة والضيافة والنقل واللوجستيات. وستضمن نيوم حصول المتخرّجين على فرص عمل لدى المقاولين والشركات التابعة لنيوم. كما سيتم تدريب الطلاب من قبل مؤسسات تدريب عالمية ومحلية تقدم تدريب نوعي ذا مستوى عالي متميز وذلك بشراكة إستراتيجية مع المؤسسة للتأكد من جودة مخرجات البرنامج وملائمة المتخرجين للعمل في المشروع. وسيكون هناك فريق من نيوم متخصص بمتابعة البرنامج والإشراف على المتخرجين طيلة فترة التدريب.

وفي هذا الإطار، قال نظمي النصر، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم: “إن شراكتنا اليوم مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تأكيد على ثقتنا في قدرة أبناء المجتمع المحلي في منطقتي نيوم وتبوك مشاركتنا في بناء أرض المستقبل في نيوم والتي نسعى بكل جهد أن تكون وجهة عالمية لاستقطاب أفضل العقول لخلق مجتمع أعمال مزدهر. وسنواصل الاستثمار في برامج مختلفة لتمكين وتطوير كفاءات المجتمع المحلي والوطن بشكل عام.”

من جهته صرح معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد: “تأتي هذه الاتفاقية استشعاراً للدور التكاملي بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة نيوم للمساهمة في نمو الوطن والاستثمار في الكوادر البشرية وتأكيداً لدعم رؤية المملكة 2030 ، حيث يعد مشروع نيوم أحد أهم ركائز تحقيق الرؤية كما يعد تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلاً تأهيل نوعي وقادر بالنهوض بمتطلبات خطط التنمية الطموحة هو الهدف الرئيسي للرؤية.”

والجدير بالذكر أن إعلان الشراكة يعدّ الأحدث في سلسلة مشاريع ضمن إستراتيجية نيوم للمسؤولية الاجتماعية والتي سوف تركز خلال 2020 على تطوير مهارات وكفاءات المجتمع المحلي وخلق فرص العمل و تنمية وتأهيل اصحاب الحرف والمواهب وتعزيز روح المشاركة المجتمعية وعقد الشراكات مع المؤسسات غير الربحية والتي تهدف إلى تحقيق أثر مجمتعي إيجابي عميق بدءً من منطقة تبوك. وسبق وأن أطلق قسم المسؤولية الإجتماعية في عام 2019 عدة من المبادرات المعنية بالتدريب وتوفير فرص العمل وإرسال الطلاب الحاصلين على منح دراسية لمتابعة تعليمهم في الخارج.

لمحة عن نيوم:

تم تأسيس شركة نيوم كشركة مساهمة مقفلة في 22 يناير 2019 وهي مملوكة بالكامل من صندوق الاستثمارات العامة. وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس صندوق الاستثمارات العامة قد سبق أن أعلن المشروع في 24 أكتوبر من عام 2017. تعدّ نيوم وجهة جديدة تتخذ موقعاً استراتيجياً شمال غرب المملكة العربية السعودية على أحد أهمّ الطرق الاقتصادية في العالم بمحاذاة البحر الأحمر وخليج العقبة بحيث تشكّل نقطة التقاء تجمع المنطقة العربية، وآسيا، وأفريقيا، وأوروبا. تمتد نيوم على مساحة تقدر بنحو 26,500 كم ولا تبعد سوى 4 ساعات بالطائرة عن 40% من سكان العالم.

تهدف نيوم لأن تشكّل مستقبل المعيشة، فهي غير مسبوقة بحجمها ولا تحدّها أيّ قيود تاريخية. اشتُق اسم نيوم من جزئين؛ يتكون الجزء الأول من الأحرف الثلاثة الأولى NEO وهي بادئة لغوية في اللاتينية القديمة تعني “جديد”، أما الجزء الثاني M فيرمز إلى حرف الميم كونه الحرف الأول من كلمة “مستقبل” باللغة العربية. وبالتالي، فإن المعنى الذي يشير إليه اسم نيوم هو المستقبل الجديد الذي يحتضن أفضل الأفكار والشركات الناشئة الواعدة والشركات العريقة والقطاعات المستقبلية وأفضل المواهب التي ستتعاون في توفير حلول لأبرز التحديات التي تواجهها البشرية.

وتم تحديد القطاعات الاقتصادية لنيوم المبنية على مبدأي المعيشة والابتكار وهي مستقبل الطاقة والماء، ومستقبل التنقل، ومستقبل التقنيات الحيوية، ومستقبل الغذاء، ومستقبل التصنيع، ومستقبل الإعلام، ومستقبل الترفيه والثقافة والموضة، ومستقبل العلوم التقنية والرقمية، ومستقبل السياحة، ومستقبل الرياضة، ومستقبل التصميم والبناء، ومستقبل الخدمات، ومستقبل الصحة والرفاهية، ومستقبل التعليم، ومستقبل المعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات.

لمحة عن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني:

صدر الأمر الملكي رقم (30/م) وتاريخ 10/8/1400هـ بإنشاء المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، وضم المعاهد الفنية ومراكز التدريب المهني تحت مظلتها.

وبناءً على ذلك بدأت المؤسسة في مزاولة مهامها مستمرة في تطوير البرامج، وتنمية الموارد البشرية؛ بما ينسجم مع حاجة البلاد لتلبية احتياجات قطاع الأعمال.، ونتيجة لذلك ظهرت الحاجة الملحة إلى إيجاد كوادر وطنية مؤهلة تأهيلًا عاليًا، تكون قادرة على النهوض بمتطلبات خطط التنمية الطموحة للدولة، وتوّجت تلك الحاجة بصدور الأمر السامي الكريم رقم (7/ه/5267) وتاريخ 7/3/1403هـ المتضمن ضرورة الاهتمام بالتعليم التقني على مستوى الكليات التقنية؛ لتفتح مسارات أخرى للتعليم العالي في مجال تنمو وتشتد إليه حاجة البلاد. كما جاءت الموافقة السامية لبرنامج البكالوريوس بتاريخ 10/6/1409هـ التي نصت على “أن تقوم المؤسسة بتطوير الكلية التقنية بالرياض ومد فترة الدراسة فيها إلى أربع سنوات لكي تمنح درجة البكالوريوس في الهندسة التقنية”. وتوسعت المؤسسة في برنامج البكالوريوس التقني التطبيقي في الخطط التدريبية لحاجة قطاع الأعمال لتأهيلٍ عال لبناء القدرات القيادية في المجالات التقنية والمهنية.

وبإنشاء الكليات التقنية وضعت المؤسسة مسارات التدريب التقني والمهني في منظومة متدرجة؛ لإعداد القوى البشرية المؤهلة تأهيلًا فنيًا بمستويات مختلفة تلبي حاجة السوق المحلية من الأيدي التقنية والمهنية العاملة الماهرة بمستوياتها المختلفة. وإكمالًا لفكرة ضم مجالات التدريب التقني والمهني تحت مظلة واحدة صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (3108/م ب) وتاريخ 4/3 /1426هـ بإلحاق قطاع التدريب المهني للبنات بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وإنشاء كليات تقنية للبنات، تركز عنايتها على البرامج التدريبية المهنية، التي تلائم المرأة، وتمكنها من الحصول على العمل المناسب بعد التخرج.

وفي العام 1428هـ تمت إعادة هيكلة المؤسسة بناء على توجهات الدولة الكريمة، بالأمر السامي الكريم رقم (268) بتاريخ 14-8-1428ه وتعديل اسمها إلى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

واستمرت المؤسسة في تطوير برامجها التدريبية للتركيز على المهارات وكفاءة التشغيل ولازالت، واستقطبت لذلك أفضل الخبرات الدولية في مجال التدريب التقني لتشغيل الكليات العالمية، ومعاهد الشراكات الاستراتيجية، وبناء قدرات الكليات القائمة لرفع جودة التدريب، والاستفادة المثلى من الموارد البشرية والمالية المتاحة للمساهمة في تقديم تدريب نوعي متميز