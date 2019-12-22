شهيرة ترد على منتقديها بعد ارتدائها الحجاب مرة أخرى

القاهرة(صدى):

أحدثت الفنانة المعتزلة شهيرة ضجة كبيرة عقب ظهورها وهي ترتدي الحجاب مرة أخرى بعدما أعلنت في وقت سابق تخليها عنه.

وعرضت “شهيرة” صورتها وهي مرتدية الحجاب، وكانت بصحبة ابنتها الفنانة رانيا محمود ياسين، والفنانة منة تيسير، وصديقتهما.

وعلقت شهيرة على الصورة، قائلة: “أنا مع البنات الحلوين” ولم توضح أسباب عن هذا الظهور، أو إذا كانت صورة جديدة لها أم صورة قديمة تداولتها.

ورت شهيرة على منتقديها: “خلعت غطاء الرأس أو لبسته مالها الناس ومالي مشغولين ليه كده بالموضوع ده، أنا الحمد لله طول عمري في أعمالي أو حياتي العاديه لبسي معتدل بل محتشم، فعشان نزلت صورة بإيشارب بسيط مع بنات العيلة يبقى شهيرة تعود للحجاب لو سمحتوا سيبوني في حالي دا أنا بحبكم”.