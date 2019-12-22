إليسا تقصف جبهة ميريام فارس:«كل إنسان بيعمل بأصله»

بيروت(صدى):

يبدو أنه هناك صراع جديد قد يشتعل بين إليسا ومواطنتها ميريام فارس، بعد تصريحات الأخيرة عن عدم قبولها اعتذار إليسا، فيما يخص موقفها من تصريحاتها المثيرة عن حفلاتها بمصر.

وكانت ميريام فارس قالت إنها لن تتقبل اعتذار إليسا بعد إعجابها بفيديو تصريحاتها عن مصر، لافتة إلى أن الفيديو كان مُفبرك.

وأعادت إليسا نشر تغريدة لأحد متابعيها يعلق على تصريح ميريام الأخير يقول فيها: “قال هي ما غلطت لما حكيت عن أم الدنيا مصر وما عجبها إنه اليسا دافعت عنها.. يا ديعان الكم دقيقة الي اليسا روحتهن”.

وعلقت إليسا على تغريدة متابعها، قائلة: “حبيبي كل إنسان بيعمل بأصله! مش منتظرة تقدير من حدا”.