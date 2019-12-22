الهيئة الملكية بالجبيل تعلن غن توفر وظائف تدريبية وأكاديمية شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف تدريبية وأكاديمية شاغرة للجنسين، من حملة درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراة، في المجالات التالية:

– هندسة الآلات والتحكم.

– المهارات الكيميائية.

– اللغة الإنجليزية.

– الهندسة الكهربائية.

– الهندسة الميكانيكية.

– الهندسة المدنية.

– هندسة الحاسب.

– الشبكات.

– الرياضيات.

– الكيمياء.

– التصميم الداخلي.

– إدارة الأعمال.

– الفيزياء.

– المحاسبة.

– الموارد البشرية.

– الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة الإمداد.

– اللحام .

ودعت الهيئة الراغبين والراغبات في الالتحاق بهذه الوظائف، للتقديم عليها من خلال الرابط التالي: هنا