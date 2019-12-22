الهيئة الملكية بالجبيل تعلن غن توفر وظائف تدريبية وأكاديمية شاغرة للجنسين
كشفت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف تدريبية وأكاديمية شاغرة للجنسين، من حملة درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراة، في المجالات التالية:
– هندسة الآلات والتحكم.
– المهارات الكيميائية.
– اللغة الإنجليزية.
– الهندسة الكهربائية.
– الهندسة الميكانيكية.
– الهندسة المدنية.
– هندسة الحاسب.
– الشبكات.
– الرياضيات.
– الكيمياء.
– التصميم الداخلي.
– إدارة الأعمال.
– الفيزياء.
– المحاسبة.
– الموارد البشرية.
– الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة الإمداد.
– اللحام .
ودعت الهيئة الراغبين والراغبات في الالتحاق بهذه الوظائف، للتقديم عليها من خلال الرابط التالي: هنا
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