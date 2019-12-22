تحويل 1313 قضية للمحاكم التجارية في 4 أشهر

حمود العنزي(صدى):

تشهد المحاكم التجارية دعاوى قضائية متعلقة بالإستثمارات والمعاملات التجارية تصل إلى 1313 قضية منذ بداية العام الهجري الحالي أي في غضون 4 أشهر .

ووفقاً لصحيفة محلية فإن أغلب القضايا كانت في المحكمة التجارية في الرياض بنسبة 98.6 % وبواقع 1294 قضية .

وحلت المحكمة العامة في المدينة المنورة بالمرتبة الثانية بتحويل 12 قضية إلى التحكيم التجاري خلال العام الهجري الجاري ، ثم المحكمة التجارية في الدمام بأربع قضايا ، فيما كانت الثلاثة قضايا الأخيرة في محاكم بريدة ومكة المكرمة وأبها .