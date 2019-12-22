أغرب محاكمة لمراهق حاول سرقة طائرة لسبب غير متوقع

باريس(صدى):

في قضية غريبة من نوعها ، يخضع مراهق مغربي للمحاكمة أمام محكمة القاصرين الفرنسية بتهمة سرقة طائرة من نوع “إيربوس .أ.321 ” والتي تتبع لشركة “فويلينج ” بمطار أورلي الفرنسي بسبب حبه للمغامرة وتجربة حياة جديدة .

والمثير في الأمر أن الصبي “16 ” عام وهو مهاجر غير شرعي استطاع الإفلات من وسائل المراقبة ورجال الأمن ، ووصل إلى الطائرة وصعد سلمها الكهربائي حتى وصل إل قمرة القيادة .

وبينما كان الصبي يستعد للقيادة لمحه أحد الحراس وتم القبض عليه .

وقالت محاميته أنه لم يكن يرغب في سرقة الطائرة وإنما في المغامرة لكنه مر بحالة نفسية سيئة وتناول المخدرات فذهب لقيادة الطائرة تحت تأثير حبوب الهلوسة .