بالفيديو.. هند القحطاني ترقص على أغنية خليجية

متابعة- أميرة خالد(صدى):

شاركت مشهورة ” سناب شات ” هند القحطاني متابعيها، مقطع فيديو جديد وهي ترقص على أغنية خليجية.

وظهرت ” هند ” بالفيديو وهي ترقص بفستان أزرق وترتدي قبعة رأس، وتغني وترقص مع أغنية خليجية للفنانة السورية أصالة.

وكانت هند القحطاني قد أثارت الجدل بسبب الفيديوهات التي نشرتها مؤخرًا؛ وهو الأمر الذي أدخلها في مشاجرة مع الفاشينيستا بدور الإبراهيم.