بالفيديو.. هند القحطاني ترقص على أغنية خليجية
شاركت مشهورة ” سناب شات ” هند القحطاني متابعيها، مقطع فيديو جديد وهي ترقص على أغنية خليجية.
وظهرت ” هند ” بالفيديو وهي ترقص بفستان أزرق وترتدي قبعة رأس، وتغني وترقص مع أغنية خليجية للفنانة السورية أصالة.
وكانت هند القحطاني قد أثارت الجدل بسبب الفيديوهات التي نشرتها مؤخرًا؛ وهو الأمر الذي أدخلها في مشاجرة مع الفاشينيستا بدور الإبراهيم.
القرشي[ عدد التعليقات: 2674 ] نشر منذ 10 دقائق
يا صبر ألأرض عليك وعلى أمثالك .
تراكم فاهمين الحرية غلط !!!
الحرية ماهي رقص وتكشف وتبرج وإنحرافات سلوكية .
الحرية هي التي تساعد الأشخاص على اتخاذ قراراتهم الصحيحة بعد سماع العديد من المعلومات التي يُمكن
الحصول عليها بعد المناقشات وسماع الآراء المختلفة من عدة أشخاص.
تمنح الحُرية الشخصية الأشخاص القدرة على النمو والتطور بشكل مستمر؛ وذلك بسبب مشاركة الأفكار مع
الآخرين، والقدرة على القيام بالعديد من التجارب التي تُساهم في بناء الشخصية دون تدخل أحد.
كما تساهم الحرية وحرية التعبير المسؤولة تحديداً في إصلاح المجتمعات؛
حيث يُمكن تغيير الكثير وذلك من خلال الاقناع والتعبير المنطقي عن الرأي بسلاسة ودون خوف.
فمتى يفهم هؤلاء معنى الحرية الحقيقية ؟ متى .