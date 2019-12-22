الخارجية الأردنية تنفي ترحيل مواطنيها من المملكة بملابس داخلية

عمّان(صدى):

كشفت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، حقيقة تعرض بعض الأردنيين المُفرج عنهم في المملكة إلى ممارسات سلبية وترحيلهم بملابس داخلية.

ونفت الخارجية تعرض المسجونين في سجون المملكة لأي ممارسات سلبية، موضحة أن المملكة قامت بترحيل المفرج عنهم إلى بلادهم بعد انتهاء محكوميتهم.

وأفرجت المملكة الأسبوع الماضي عن عدد من المواطنين الأردنيين بعد إنتهاء محكوميتهم، فيما انتشرت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم ترحيلهم بملابس داخلية.