نصائح للمتزوجين لزيادة الرغبة الجنسية في العلاقة الحميمية

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يسعى المتزوجون لمحاولة الوصول لعلاقة حميمية تحقق السعادة لكلا الطرفين، حيث كشف خبراء الصحة الجنسية أن هناك عدد من الأشياء التي يمكن أن يمكن أن يقوم بها الزوجين لزيادة الرغبة في العلاقة الحميمة؛ وسنستعرض أبرزها في هذا التقرير.

– كسر الروتين

يشعر الزوجين بملل خلال ممارسة العلاقة نتيجة الروتين؛ وهو الأمر الذي يتسبب في قتل الرغبة لدى كلًا منهما، لذا يجب كسر الروتين لزيادة الشعور بالإثارة وجعل العلاقة محببة لدى الطرفين.

– تناول الأعشاب

تعمل ” الأعشاب ” على تحسين الرغبة الجنسية ومن أهم الأعشاب المفيدة ” الزعفران ” .

– تمارين كيجل

تعمل هذه التمارين على تقوية عضلات الحوض، وتقلل من ألم الجماع.

– تناول الأطعمة المثيرة للشهوة الجنسية

التركيز على تناول الأطعمة المثيرة للشهوة الجنسية مثل ” الشيكولاتة والمحار والأفوكادو والفلفل الأحمر والعسل والفراولة والمكسرات ” ؛ وذلك لاحتوائهم على العديد من الفيتامينات والمعادن.