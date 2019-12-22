طبيعة إصابة لاعب ليفربول تشامبرلين

طلال الغامدي(صدى):

عكرت إصابة لاعب الوسط الإنجليزي أليكس أوكسليد تشامبرلين احتفالية ليفربول بالفوز بلقب كأس العالم للأندية في الدوحة على حساب فلامينغو البرازيلي.

وأثارت الإصابة قلق جمهور فريق ليفربول لكون النجم السابق لآرسنال عاد في نهاية الموسم الماضي من إصابة في الركبة غيبته لفترة طويلة.

لكن أليكس أوكسليد تشامبرلين ظهر في الملعب بعد نهاية اللقاء خلال حفل تسليم الميداليات والكأس، فكشفت صحيفة ”ميرور“ البريطانية أن الإصابة كانت بسبب التواء في كاحله حصل بعد ارتقاء وصراع على الكرة في الدقيقة 72.

ومن جانبه قال المدرب الألماني يورغان كلوب عن إصابة لاعب وسطه: الإصابة بدت خطيرة شاهدنا كلنا التواء قدمه، لكني تحدثت معه وهو بخير.

وأضاف المدرب الألماني: يجب انتظار إجراء الفحوصات الطبية لمعرفة حجم الإصابة ومدة الغياب ولكنه بخير حاليًا .