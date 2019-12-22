ريال مدريد يواجه مشكلة تنفيذ الركلات الحرة بعد رحيل رونالدو

نواف السالم(صدى):

واجه ريال مدريد منذ رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نحو يوفنتوس صيف 2018 مشكلة كبيرة تتعلق بعدم وجود لاعب متخصص في تنفيذ الضربات الحرة الثابتة قرب مربع العمليات.

ولوحظ أن الفريق الملكي لا يستطيع تعويض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تنفيذ ضربات الخطأ القريبة من مربع العمليات واكتفى بتسجيل هدفين منها في الموسم الماضي أحدهما بواسطة إيسكو خلال لقاء دوري أبطال أوروبا أمام روما برسم دوري المجموعات وانتهى 3-0 والثاني كان داني سبايوس الذي رحل نحو أرسنال في الصيف الماضي وسجل خلال لقاء ريال بتيس في الدوري الإسباني في إياب الموسم الماضي ومنح الفوز للفريق رغم كونه لم يحتفل بهدفه في مرمى فريقه السابق.

وحصل ريال مدريد خلال الموسم الماضي 2018-2019 على 24 ضربة خطأ قرب مربع العمليات سجل منها إثنان بواسطة إيسكو من 4 محاولات وداني سيبايوس من محاولة واحدة فيما فشل كل من غاريث بيل من 10 محاولات وسيرجيو راموس من 4 محاولات وأسينسيو من محاولتين وكل من توني كروس وكاسيميرو وماريانو دياز في محاولة واحدة.

وحقق الريال خلال الموسم الحالي 2019-2020 14 ضربة خطأ مباشرة ولم يسجل أي هدف وكانت المحاولات من طرف غاريث بيل وكاسيميرو 4 محاولات لكل منهما وسيرجيو راموس محاولتين وكل من إيسكو وتوني كروس وكريم بنزيما وجيمس رودريغيز محاولة واحدة.