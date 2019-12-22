«تعليم الطائف» تطلق تطبيق إلكتروني جديد لدعم التعلم وزيادة المهارات
أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف مبادرة جديدة لدعم العملية التعليمية تحت عناون ” مبادرة الكلمات ” للمعلمة نوف العتيبي ، كتطبيق إلكتروني مجاني على أجهزة آبل وأندرويد .
ويهدف التطبيق إلى مساعدة طلاب صعوبات التعلم وتعليمهم عدة مهارات من خلال التمييز السمعي البصري للكلمات وتنمية مهارات التفكير وقواعد القراءة والكتابة .
كما يتضمن التطبيق ألعاب تعليمية منها لعبة الأصوات الطويلة والقصيرة ولعبة للتفريق بين الحروف وغيرها من الألعاب المفيدة .
الجدير بالذكر أن هذا البرنامج انتشر بالفعل خلال الآونة الأخيرة وبلغ عدد تحميله 22 ألف مرة .
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