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«تعليم الطائف» تطلق تطبيق إلكتروني جديد لدعم التعلم وزيادة المهارات

«تعليم الطائف» تطلق تطبيق إلكتروني جديد لدعم التعلم وزيادة المهارات
عبدالعزيز القثامي(صدى):

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف مبادرة جديدة لدعم العملية التعليمية تحت عناون ” مبادرة الكلمات ” للمعلمة نوف العتيبي ، كتطبيق إلكتروني مجاني على أجهزة آبل وأندرويد .

ويهدف التطبيق إلى مساعدة طلاب صعوبات التعلم وتعليمهم عدة مهارات من خلال التمييز السمعي البصري للكلمات وتنمية مهارات التفكير وقواعد القراءة والكتابة .

كما يتضمن التطبيق ألعاب تعليمية منها لعبة الأصوات الطويلة والقصيرة ولعبة للتفريق بين الحروف وغيرها من الألعاب المفيدة .

الجدير بالذكر أن هذا البرنامج انتشر بالفعل خلال الآونة الأخيرة وبلغ عدد تحميله 22 ألف مرة .


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