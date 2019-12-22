السوبر الإيطالي..التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ولاتسيو
يستضيف ملعب الملك سعود، اليوم الأحد، مباراة قوية بين فريقي يوفنتوس ولاتسيو، للتنافس على لقب بطولة السوبر الإيطالي.
وفيما يلي التشكيل المتوقع ليوفنتوس:
حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.
خط الدفاع: أليكس ساندرو – ماتياس دي ليخت – ليوناردو بونوتشي – كواردرادو.
خط الوسط: إيمري تشان – ميراليم بيانيتش – سامي خضيرة – باولو ديبالا.
خط الهجوم: كريستيانو رونالدو – جونزالو هيجواين.
والتشكيل المتوقع لـ لاتسيو:
حراسة المرمى: توماس ستراكوشا.
خط الدفاع: ستيفان رادو – فرانشيسكو أتشيربي – لويز فيليبي.
خط الوسط: سيناد لوليتش – لويس ألبيرتو – لوكاس ليفا – ميلينكوفيتش سافيتش – مانويل لاتزاري.
خط الهجوم: تشيرو إيموبيلي – خواكين كوريا.
وتُقام المباراة في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
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