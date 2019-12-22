أردوغان بلا مؤهل..ومطالب بالتحقيق في صحة شهادة تخرجه

باريس(صدى):

قرر عدد من النشطاء في فرنسا، تنظيم وقفة أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في مدينة ستراسبورغ، للتحقيق في صحة شهادة تخرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأكد المتحدث باسم النشطاء، أنهم يكافحون منذ فترة طويلة في تركيا من أجل إثبات عدم صحة شهادة أردوغان الجامعية.

وقرر محققو محكمة حقوق الإنسان الأوروبية فحص القضية، وطلبوا من النشطاء تقديم كافة المستندات اللازمة.

وأحدثت شهادة التخرج الجامعية للرئيس أردوغان، خلال السنوات الأخيرة، جدلا كبيرا في تركيا، حيث تم الحديث عن أنها مزيفة، وأنه لا يحمل مؤهلا جامعيا.

ولا يمتلك الرئيس أردوغان نسخة أصلية من شهادته الجامعية، وفي عام 2018 أحيلت موظفة الشهر العقاري التي صادقت على صورة لشهادة أردوغان الجامعية المقدمة إلى لجنة الانتخابات الرئاسية للتحقيق.

وتنص المادة السادسة من قانون انتخابات رئاسة الجمهورية رقم 6271، والمادة الـ101 من الدستور،على إصدار قرار بإلغاء ترشح أي شخص لرئاسة الجمهورية إذا لم تتوافر فيه الشروط، ومن بينها الحصول على مؤهل جامعي.