إلزام فتاة بدفع 10 آلاف درهم تعويضًا لشاب لاحقته وصورته

أبوظبي(صدى):

قررت محكمة في الإمارات إلزام فتاة خليجية بدفع 10 آلاف درهم، تعويضاً مالياً لشاب، بعد اتهامها بتصويره وملاحقته.

وكانت المتهمة قد ادعت تحرش الشاب بها وهو ما دفعها لتصويره، ورأت المحكمة أن ما قامت به صورة من صور إساءة استعمال الحق في الإبلاغ عن الجرائم للسلطات المختصة.

وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة أن المتهمة اعتدت على خصوصية المجني عليه، في غير الأحوال المصرح بها، والتقطت صورة ومشاهد له، ونشرها عبر «واتس أب»، وإرسالها إلى شخص آخر، وطالبت النيابة العامة بمعاقبتها وفقاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعدّل.