محضر وإلغاء الاختبار.. 4 إجراءات للتعامل مع حالات الغش

حمود العنزي(صدى):

حددت وزارة التعليم أربعة إجراءات للتعامل مع حالات الغش الجماعي في الاختبارات.

ومن بين هذه الإجراءات، تحرير محضر من قبل اللجنة الإدارية المختصة بشهود الحالة معتمد من قائد المدرسة.

ويتم حصر الأوراق التي يشتبه فيها، ثم يحرر محضر، ويُرفع إلى مكتب التربية والتعليم لإجراء تحقيق عاجل للبت في ذلك وإصدار العقوبة للمتسبب.

وإذا ثبت أن المتسبب طالب يلغى اختباره في تلك المادة أو المواد ويعد مكملا إذا حدث ذلك في الدور الأول.

وإذا حدث الغش في الدور الثاني يلغى الاختبار وتتاح للطالب إعادة اختبار المادة مع الغائبين بعذر مع بداية العام

ويعد الطالب متعثرا ويسمح له باختبار المادة في موعد مواد التعثر، أما بقية الطلاب فيعاد الاختبار لهم في المادة أو المواد التي حدث فيها الغش مباشرة بعد الانتهاء من اختبار جميع المواد.