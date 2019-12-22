تفاصيل هروب فتاة من جازان إلى أيرلندا سرًا

تركي السالم(صدى):

تفاجأت أسرة في جازان بهروب ابنتهم إلى خارج المملكة عن طريق مطار الملك عبدالله.

وتوجهت الفتاة إلى مطار دبي بالإمارات، لتغادر منه إلى مطار أيرلندا، واختفت تمامًا بعد ذلك.

وأوضح والد الفتاة أنها أيقظته يوم الواقعة وطلبت منه مبلغ 100 ريال، وأبلغته بأن لديها اختبار قدرات في الكلية، بحسب الوطن.

وأشار إلى أنها تأخرت كثيرًا عن العودة إلى المنزل ما دفعه للذهاب إلى الشرطة للإبلاغ عن اختفائها، فأبلغوه بأنها سافرت إلى دبي عن طريق مطار الملك عبدالله بجازان، لتتوجه بعدها إلى مطار أيرلندا، وهناك اختفت أخبارها.