انتحار شاب شنقا بعد انفصال والديه وشعوره بالوحدة!

القاهرة(صدى):

قرر شاب مصري إنهاء حياته شنقًا، إثر مروره بحالة نفسية سيئة بسبب شعوره بالوحدة بعد انفصال والديه.

وتلقت الشرطة بلاغا يفيد بانتحار شاب 20 عامًا، شنقا داخل سكنه،وبالوصول لموقع البلاغ عثر على المنتحر ملقيًا على سريره ووجود سحجات حول الرقبة.

وتبين أن الشاب المنتحر يعيش بمفرده بالشقة بعد انفصال والده ووالدته، إضافة إلى تركه عمله.

وأوضحت الأم أنها تلقت من ابنها رسالة قبل انتحاره يقول فيها: سامحيني يا أمي أنا تعبت من الوحدة وهنتحر.