أبوية نائب أمير جازان تعيد الأمل لطفل يعاني تشوهات من حروق «الأسيد»

تركي السالم(صدى):

في لفتة أبوية، وجه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، بعلاج طفل يعاني من تشوهات سببتها حروق بمادة الأسيد، في فرنسا، على نفقته الخاصة.

ومن جانبه أثنى والد الطفل على تصرف الأمير محمد بن عبد العزيز، مؤكدًا أنه أعاد لهم الأمل.

وليست تلك الحالة الأولى التي يتفاعل معها الأمير محمد بن عبد العزيز، فسبق ووجه بعلاج عدة حالات إنسانية.