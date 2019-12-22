جلسة علاج روحاني تنتهي بجريمة قتل

القاهرة(صدى):

شهدت إحدى القرى المصرية واقعة وفاة سيدة إثر خضوعها لجلسة علاج روحاني، بحجة استخراج جن من جسدها.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغًا من زوج المجني عليها يفيد بوفاة زوجته، وبالانتقال لموقع البلاغ عُثر على الجثة بها إصابات ظاهرية عبارة عن كدمات باليد اليمنى والصدر وجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

وأفاد الزوج في التحقيقات أنه فوجئ عقب عودته من العمل بزوجته ملقاة على الأرض داخل المنزل جثة هامدة و بمناقشته أكد إنها كانت تعاني اضطرابات نفسية و تعالج لدى أحد الأطباء وتوقفت عن العلاج منذ حوالي 3 سنوات.

وبالتحقيق تبين أن المجني عليها لجأت للخضوع لجلسة علاج روحاني، وتم التوصل للمتورطين، والذين أفادوا بأنهم توقعوا إصابة المجني عليها بمس جن.

وتبين أن المتهمين قاموا بالقفز على جسد المجني عليها واستخدموا ملعقة مسخنة ووضعها على أماكن متفرقة من جسدها لتسهيل خروج الجن من تلك الأماكن لكنها لفظت انفاسها الاخيرة.