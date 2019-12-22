وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة المؤسس
أعلنت كلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز، عن توفر وظيفة معيد في قسم القانون الخاص تخصص الأنظمة طلاب عدد (2) طالبات عدد (2) للعام الدراسي 1440/1441هــ.
وكذلك أعلنت عن توفر وظيفة محاضرة في قسم القانون الخاص تخصص الأنظمة طالبات عدد (1) للعام الدراسي 1440 /1441هــ، بالإضافة إلى توفر توفر وظيفة معيد في قسم القانون العام تخصص أنظمة طلاب عدد (2)، طالبات عدد (2) للعام الدراسي 1440/ 1441هــ.
كما توفر الكلية، وظيفة محاضرة في قسم القانون العام تخصص أنظمة طالبات عدد (1) للعام الدراسي 1440 /1441هــ.
وأكدت أنه تقدم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة تخرج وكشف درجات معتمد وشهادات امتحانات اللغة والدورات والدبلومات إن وجدت إلى مكتب وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي بكلية الحقوق , بمبنى رقم (73) غرفة رقم (21) العنوان البريدي ص.ب 80479 جدة 21589 او على البريد الالكتروني [email protected] خلال الدوام الرسمي اعتبارا من تاريخ 1 /4 /1441هــ حتى 29 /4 /1441هــ.
ويمكن الإطلاع على مزيد من التفاصيل والشروط من خلال الرابط التالي اضغط هنــــــــــــــــــا .
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