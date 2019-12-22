وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة المؤسس

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت كلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز، عن توفر وظيفة معيد في قسم القانون الخاص تخصص الأنظمة طلاب عدد (2) طالبات عدد (2) للعام الدراسي 1440/1441هــ.

وكذلك أعلنت عن توفر وظيفة محاضرة في قسم القانون الخاص تخصص الأنظمة طالبات عدد (1) للعام الدراسي 1440 /1441هــ، بالإضافة إلى توفر توفر وظيفة معيد في قسم القانون العام تخصص أنظمة طلاب عدد (2)، طالبات عدد (2) للعام الدراسي 1440/ 1441هــ.

كما توفر الكلية، وظيفة محاضرة في قسم القانون العام تخصص أنظمة طالبات عدد (1) للعام الدراسي 1440 /1441هــ.

وأكدت أنه تقدم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة تخرج وكشف درجات معتمد وشهادات امتحانات اللغة والدورات والدبلومات إن وجدت إلى مكتب وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي بكلية الحقوق , بمبنى رقم (73) غرفة رقم (21) العنوان البريدي ص.ب 80479 جدة 21589 او على البريد الالكتروني [email protected] خلال الدوام الرسمي اعتبارا من تاريخ 1 /4 /1441هــ حتى 29 /4 /1441هــ.

ويمكن الإطلاع على مزيد من التفاصيل والشروط من خلال الرابط التالي اضغط هنــــــــــــــــــا .