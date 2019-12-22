‏محمد صلاح ينال جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

نواف السالم(صدى):

نال لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، اليوم السبت، جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية 2019؛ بعدما اقتنص فريقه البطولة للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه على فلامنجو البرازيلي في اللقاء الذي جمعهما اليوم.

وكان محمد صلاح، قد قدم أداءا مميزا في البطولة وفاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة الولى ضد مونتيري المكسيكي؛ ليرفع رصيده إلى 3 ألقاب مع نادي ليفربول الإنجليزي منذ انضمامه لصفوف ” الريدز ” خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادماً من روما الإيطالي.