في ختام أعماله.. تكريم القرني في منتدى الروبوت السعودي

محمد السعران(صدى):

كرم منتدى الروبوت السعودي إلأول برئاسة رئيس الاتحاد السعودي للالعاب اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت الاستاذ سعود الفغم في الحفل الختامي الذي أقامه مؤخرا بالرياض الإعلامي علي بن عايض القرني، وذلك نسبة لجهوده المميزة في دعم أنشطة وفعاليات المنتدى إعلاميا وكذلك عكس فعاليات الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت عبر أجهزة الإعلام.

وبهذه المناسبة عبر الأستاذ علي القرني عن شكره لرئيس الاتحاد سعود الفغم مؤكدا أن عكس فعاليات الاتحاد يعد جزءا من الرسالة الإعلامية التي يفترض أن يقوم بها كل إعلامي.