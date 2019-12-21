بالفيديو.. « الشهري » : تخصيص رقمًا للرد على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور بالاختبارات

علي القحطاني(صدى):

كشفت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، ابتسام الشهري، اليوم السبت، عن تخصيص رقم للرد على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور أثناء فترة الاختبارات.

وفي السياق نفسه، يخوض يوم غد الأحد، ما يقارب ستة ملايين طالب وطالبة في جميع مراحل التعليم العام، اختبارات نهاية الفصل الأول للعام الدراسي الحالي 1441هـ في جميع مناطق المملكة.