تقليلًا للتكاليف.. توجه لتقليص الدراسة لبعض المهن إلى سنتين

عادل الحربي(صدى):

صرح وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم السبت، أن هناك توجه لتقليص الدراسة لبعض المهن إلى سنتين فقط؛ تقليلًا للتكاليف؛ حيث أن الوزارة تعمل على تحويل كليات المجتمع لكليات تطبيقية تتناسب مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل.

وأوضح ” آل الشيخ ” في تصريحاته: ” الوزارة تعمل على تقصي المهن والتخصصات الفرعية التي يتجه إليها سوق العمل، بهدف تطوير المناهج والمجالات التعليمية في جامعاتنا لتلبية الاحتياجات الخاصة بالسوق “، كما تدعم الدبلومات المهنية في الجامعات، بما يحقق كفاءة إنفاق في عملية القبول، ويستجيب لاحتياجات سوق العمل.

وأضاف وزير التعليم: ” فمثلاً لو كان لدى سوق العمل مهنة معينة هي في الأصل لا تتطلب الدراسة لمدة 4 سنوات، ويتطلب التأهيل فيها برنامجاَ لمدة سنة أو سنتين، فلماذا أحمّل الطالب والمجتمع تكلفة أربع سنوات “؛ فيما جاء ذلك عقب تدشينه وحدة المحاكاة الإكلينيكية للتدريب الطبي والمهارات التخصصية، ومركز الابتكار الصناعي والروبوت بجامعة تبوك.