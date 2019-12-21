شرطة العاصمة المقدسة تحقق في العثور على جثة مقيم داخل سور مسجد

علي القحطاني(صدى):

تحقق شرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بمركز شرطة العزيزية، في العثور على جثة مقيم من جنسية عربية ملقى داخل سور مسجد في منطقة الحسينية، بعدما تلقت بلاغًا من مواطن يفيد بالعثور على شخص متوفى وعليه آثار دماء في الوجه.

وتبين أن المتوفى مقيم من جنسية عربية متوفى وبه آثار دماء في الوجه؛ بينما ما زالت التحقيقات جارية من قِبل شرطة العزيزية؛ لمعرفة جنائية القضية من عدمها، فيما باشرت الأدلة الجنائية موقع البلاغ للتحقيق في القضية بحكم الاختصاص.