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عملية تنهي معاناة طفل من تهتك المسالك البولية بمستشفى الخميس للولادة والأطفال

عملية تنهي معاناة طفل من تهتك المسالك البولية بمستشفى الخميس للولادة والأطفال
محمد بن طحيطح(صدى):

تمكن قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال ، بقيادة الدكتور يحي صقر إستشاري جراحة المسالك البولية للأطفال والدكتور محمد معيض القحطاني أخصائي جراحة المسالك البولية ؛ من إعادة ترميم جزء من المسالك البولية لطفل تعرض لحادث أدّى لتهتك في عدة أجزاء من المسالك البولية.

حيث قام الفريق الطبي بتصحيحه وترميمه في عملية معقدة استغرقت ٤ ساعات تكللت – ولله الحمد – بالنجاح .

الجدير بالذكر أن قسم جراحة المسالك البولية للأطفال من الأقسام المستحدثة في مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال ، حيث يقوم بعلاج أمراض المسالك البولية ومعالجة العيوب الخلقية لدى الأطفال في الكلى والحالب والمثانة.


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