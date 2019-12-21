أجدد التفاصيل بشأن العثور على سيدة مقتولة بغرفة نومها في صبيا

تركي السالم(صدى):

أزاح شقيق زوجة المواطن التي عثر عليها مقتولة داخل غرفة نومها في محافظة صبيا، اليوم السبت، الستار عن تفاصيل جديدة عن الحادثة بعد مرور 22 يومًا على الواقعة؛ لافتًا إلى أن يوم الحادثة لم تتضح لهم الصورة بكاملها، وظنوا وجود الزوج وزوجته وابنهما فقط في البيت.

وأوضح: ” لكن عثرنا على تسجيلات كاميرا المنزل تفيد بوجود الزوج وصديقه في المنزل، لتكشف المعلومات التي ضللنا بها الزوج يوم الحادثة، وقوله إنه لم يكن موجودًا عند وقوعها، إذ بينت تحركاتهما بالكاميرا أنهما كانا في المنزل “؛ مشيرًا إلى أنهم عندما وصلوا قال لهم الزوج إنها انتحرت، ولم يقتنعوا بذلك وأبلغوا الجهات الأمنية.

وقال أن الجهات المعنية على الفور باشرت الواقعة وعثرت على ضربة قوية في رأس المتوفاة، وبعدها طلقة نارية وأثبتها الطب الشرعي، وهو ما قلل شبهة الانتحار، وبدأ التحقيق في أبعاد الحادثة وتوقيف الزوج الخمسيني ومن ثم توقيف صديقه.

وعلى جانب آخر، أكد أن الطفل يمر بظروف نفسية صعبة، وقد انقطع عن دراسته لم تتدخل الجهات المتخصصة في احتواء أزمته النفسية، وحالته تسوء في ظل رغبته بالبقاء لدى جدته من والدته ولم يتحقق له ذلك.

اقرأ أيضًا: